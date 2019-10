Belinda en sexy look sin pantalones y más fotos de los famosos ¡Míralos! By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next JDS/The Grosby Group Además: Kim Kardashian y Kanye West juntitos y felices por las calles de Manhattan; Adamari López y su hija Aläia se divierten en el baby shower del chef James y Gloria Trevi talismán de buena suerte de su hijo en su debut como cantante de reguetón ¡Míralos! Empezar galería Cortita Image zoom JDS/The Grosby Group Belinda acaparó las miradas en el autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México donde apareció con este sexy look de blusa sin pantalones (esto es lo que había debajo). Advertisement Advertisement Felices los dos Image zoom 2019 Splash News/The Grosby Group Kim Kardashian y Kanye West de dejaron ver por las calles de Manhattan felices y contentos para disipar habladurías de tensiones y problemas familiares entre ambos. ¡Adelante! Image zoom Alexander Tamargo/Getty Images for Amazon Adamari López y su adorable hijita Alaïa Costa (al centro) se unieron a los festejos en el baby shower del chef James Tahhan que se llevó a cabo este fin de semana en Miami. Rashel Diaz y Stephanie Himonidis (der.) también estuvieron en el festejo. Advertisement Al mal tiempo... Image zoom JEREMY SELWYN/POOL/AFP via Getty Images A pesar de la tormenta que se desató por sus recientes comentarios en un documental de la televisión británica, Meghan Markle y el príncipe Harry no paran y así los vimos en una charla sobre igualdad de género que se llevó a cabo en Windsor Castle. Adelante Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Otros que no se amilanan por sus problemas con su familia son Marysol Sosa y su hermano José Joel Sosa, quienes encabezaron el concierto en homenaje a su padre, José José, celebrado en Ciudad de México. Curiosos Image zoom Roy Rochlin/Getty Images) Selena Gómez y el Dr. Oz aparecieron muy juguetones durante su paso por los estudios del The Elvis Duran Z100 Morning Show en Nueva York. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Grandes! Image zoom Manny Hernandez/Getty Images Ivy Queen y Emmanuel se encontraron en la entrega de premios La Musa, que se realizó en el James L. Knight Center de Miami ¿no les encantaría un dueto entre ambos? Calaverita Image zoom Mezcalent Fernanda Castillo apareció con singular disfraz para presentar su película Día de Muertos, en Ciudad de México. La doña ha impactado al confesar que la salida de Rafael Amaya de El Señor de los Cielos (Telemundo) le "dolió mucho". Buena suerte, mijito Image zoom Mezcalent Gloria Trevi estuvo a mano para desearle suerte a su hijo Ángel Gabriel, quien debutó en Ciudad de México como cantante de música urbana con el sencillo "Si te encuentro sola". Advertisement Advertisement Advertisement ¡A darle! Image zoom John Parra/Getty Images Marco Antonio Solís "El Buki" armó la fiesta y hasta saltó a los tambores durante su concierto en el American Airlines Arena de Miami. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

