Belinda se reencuentra con un ex ¿de quién se trata? ¿Acaso Belinda podría retomar el romance con un famoso? Aquí todos los detalles al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Belinda solía ser hermética en lo que a sus relaciones sentimentales se refería. Cuando tuvo un romance con Christian Nodal no dudó en presumir su amor abiertamente. Pese a todos los rumores alrededor de las parejas de la actriz, hubo un noviazgo, anterior al del representante de regional mexicano, que si fue un asunto público; se trata de Christopher Uckermann. El integrante de RBD y la cantante coincidieron en diversas telenovelas infantiles. Así, cuando ambos protagonizaron Aventuras en el tiempo, tuvieron un idilio. En aquel entonces, la intérprete de "Amor a primera vista" tenía 14 años y él 12. En algún momento, Belinda confesó que el romance no terminó del todo bien, aunque con el rímelo limaron asperezas. Ahora, ambos se reencontraron para un proyecto profesional. Los dos formarán parte de reality Iron Chef México, pero no serán competidores, formarán parte del panel de críticos, según se ha revelado en las primeras imágenes sobre este conocido programa de cocina. Así, también se muestras que Lucía Méndez y Bibi Gaytán serán otras de las celebridades que estarán con ellos para calificar las creaciones de los concursantes. Habrá que ver cómo es la relación de quienes fueron pareja sentimental hace algún tiempo. Belinda Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, parece que los controversias que rodearon a Belinda tras su ruptura con Christian Nodal han quedado atrás y ahora está concentrada en su carrera profesional; incluso, ha mostrado que está en un momento muy productivo, ya que además de formar parte de este reality, está viviendo en España donde actualmente está llevando a cabo la grabación de diversos temas musicales. También, aparecerá en la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén que se graba en dicho país.

