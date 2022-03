Belinda anuncia un gran cambio en su vida tras la ruptura con Christian Nodal Belinda sigue dando pasos en su nueva etapa tras su sorprendente ruptura con Christian Nodal y ahora comunica uno bien trascendental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya ha pasado más de un mes desde que Christian Nodal anunciara públicamente el fin de su relación con Belinda. Luego de este tiempo, los jóvenes parecen estar rehaciendo su vida y mientras al cantante se le ha visto con una nueva chica, la hispanomexicana ha decidido irse a vivir bien lejos de él por el momento. En medio de la polémica generada por la separación de los cantantes, a Belinda se la vio escabulléndose de la mirada pública en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para abordar un vuelo al extranjero. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) Luego se conoció que la joven de 32 años podría haberse estado instalando en Barcelona, y así retomar su carrera como actriz y curarse un poco de la ruptura amorosa. Pero hasta el momento Belinda nunca había reconocido que abandonaría México y se iría a vivir a su país natal, algo que ahora ha hecho públicamente. "Me voy a instalar aquí a vivir, que estoy superemocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española además; nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también", aseguró en una entrevista a la estación de radio española Mega Star FM. Belinda presenta colección ropa x Shein Credit: Mezcalent La cantante, quien en su momento reconoció que la estaba pasando mal por la separación, ha tomado todas las precauciones con tal de salir de esta situación lo mejor posible. Incluso reconoce que se alejó completamente de las redes sociales. "Llevo dos meses sin redes. No tengo por ahora Instagram ni nada. Cuando quiero subir algo o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo. Me las quité por algún tiempo por salud mental", dijo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Nodal ha borrado los tatuajes que tenía en honor a Belinda en su cuerpo, y muchos se han preguntado si ya la olvidó para siempre, pues fue sorprendido cenando a solas junto a una atractiva rubia, cuyas imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales.

