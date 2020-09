¡Belinda se hace tatuaje con el nombre de su novio Christian Nodal! Orgulloso, el cantante mostró el proceso de creación del tatuaje que se hizo su novia en el que se grababa el nombre de su amado dentro de un corazón rojo. ¡Puro romanticismo! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Sabíamos que lo suyo iba muy en serio, pero ahora lo sabemos con más certeza. Es tanto el sentimiento por su amado Christian Nodal que Belinda ha decidido tatuarse su nombre en la piel. Como hiciera su anterior enamorado, Lupillo Rivera, la artista ha rendido homenaje a sus sentimientos con este tatuaje con las iniciales del joven dentro de un apasionado corazón rojo. Era el propio novio quien orgulloso compartía el momento en el que se llevaba a cabo el proceso. Momento en el que se le escucha entusiasmado e incluso le dice cuanto la ama. "Te amo mi vidaaaa", le escribió junto al video. Definitivamente, la cosa se está poniendo buena y la parejita está viviendo a tope su romance. Hace un par de días Belinda sorprendía a Nodal con una fiesta en la intimidad y una preciosa pulsera de la marca Tous. También la hemos visto con un collar de brillantitos donde se lee Nodali y ahora presume tatuaje, ¿será el anillo lo siguiente? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos también mostraron otros pequeños tatuajes en sus manos, él un arco, ella un corazón de Cupido, y los dos un mismo número, el cuatro, que representa el éxito, la fuerza y la lealtad. En 2017, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el periodista aseguró que Belinda tenía tatuado un corazón en el tobillo y, según ella, solo cuando encontrara al amor de su vida se tatuaría las iniciales dentro. Así ha sido y nosotros lo celebramos porque el amor es la mejor noticia de todas. ¡Felicidades!

