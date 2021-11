Belinda se derrumba y comparte su mayor dolor: "Es el peor sentimiento que existe" La cantante contó con mucho pesar qué es lo que le tiene tan triste y decaída estos días. Un capítulo de su vida que no logra superar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Febrero del 2021 será un mes y un año que Belinda jamás olvidará. En esta fecha la artista vivió uno de los episodios más dolorosos de su vida. En medio de la pandemia, la intérprete de "La niña de la escuela" perdía a uno de los seres más importantes de su vida: su abuela Juana Moreno. Un punto de inflexión que supuso un antes y un después. "¡Es el peor año de mi vida este 2021, ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe esto! ¡No aguanto más!", escribía en un desesperado mensaje en sus redes sociales. Casi 9 meses después, Belinda vuelve a revivir este dolor tan grande que, aunque más controlado, sigue vivo en su corazón. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda "Hoy amanecí extrañándote mucho abuelita", escribió a su abuela, quien partía a los 88 años. "Es el peor sentimiento que existe. Nos haces tanta falta". La llegada de la Navidad acentúa más este sentimiento de pena y hace más complicado el proceso. "Nuestra primera Navidad sin ti", afirmó. Belinda y abuela Credit: Instagram Belinda y su abuela Credit: Instagram Para Belinda, su abuela, quien residía en España, fue su gran apoyo e inspiración como mujer. La relación de complicidad era única. Ella, su madre y su yaya hacían un trío único que explotaba de alegría cuando tenían la oportunidad de estar juntas. No era habitualmente por la agitada agende de Belinda, pero siempre que podía abría un espacio obligado para viajar a su segundo país y pasar tiempo de calidad con ella y los suyos. Belinda con su mama y abuela Credit: Instagram Con las fiestas a la vuelta de la esquina, todo se hace más difícil. La nostalgia y los sentimientos afloran y es inevitable no derrumbarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Afortunadamente, Belinda está muy bien acompañada de su prometido Christian Nodal, que estos días ha estado a su lado dándole ánimos. La parejita se ha dejado ver de lo más feliz y cómplice últimamente, una unión que seguro ayuda a Belinda a sobrellevar esta difícil ausencia.

