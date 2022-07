Belinda se besa en público ¿hay romance? La vida de Belinda ahora es distinta; atrás quedó su compromiso matrimonial y ahora no duda en mostrarse cariñosa públicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el término de su compromiso matrimonial y romance con Christian Nodal, Belinda se mudó a España donde está cumpliendo diversos compromisos profesionales. Así, la actriz filma la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén y está grabando temas con algunas cantantes de aquel país; además, está asistiendo en una serie de programas de radio y televisión; por ello, en el marco del día la intérprete de "Amor a primera vista" Este 6 de julio de 2022, la protagonista de la telenovela "Cómplices al rescate" formó parte de los artistas invitados a uno de los conciertos con motivo del evento conocido como Madrid Orgullo 2022, que se llevó a cabo en la Plaza Pedro Zerolo de Madrid, España. Durante su presentación, donde interpretó algunos de sus éxitos, causó revuelo al besar en la boca, primero, a la drag queen Valentina y, posteriormente, a la actriz Lola Rodríguez. Previamente, las tres habían estado bailando juntas en el mismo escenario. Las ovaciones por parte del público ante la muestra de cariño entre las famosas no se hizo esperar. Belinda concluyó con un "¡los amo!" para los asistentes. Belinda Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Valentina, momentos después, dio a conocer imágenes y el video de ese memorable momento, en sus historias de Instagram, donde comparte con la intérprete de "La niña de la escuela" y Rodríguez. "Con mi nueva amiga Belinda", escribió la drag queen. Belinda Credit: All about Valentina Instagram También Lola Rodríguez subió a sus historias, en la misma red social, un video muy sensual con la ex de Christian Nodal, quien es su compañera en la serie Bienvenidos a Edén. Belinda no se quedó atrás y posteó sus propios clips con estas dos amigas y uno donde se le aprecia bailando música electrónica de manera muy sexy; dejando el evidencia que la está pasado muy bien en su país de origen.

