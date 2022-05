Madre de Belinda aplaude que le llamen "naco" a Christian Nodal Belinda Schüll, madre de Belinda, nunca mostró agrado por la relación que su hija mantuvo con Christian Nodal y ahora vuelve a hacerlo evidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante el romance entre Belinda y Christian Nodal, la madre de la actriz, Belinda Schüll, se mostraba molesta con el idilio; incluso, su actitud fue de descontento cuando se dio a conocer el compromiso matrimonial. Después, tras el anunció de la ruptura sentimental, se pronunció con mensajes velados de ataque hacia su exyerno. Ahora, llamó la atención que mostrara beneplácito ante una persona que denostó al intérprete de "De los besos que te di". Todo ocurrió cuando un usuario de Twitter cuyo perfil es zaragabrielaguzik mencionó que "Belinda es lo máximo; ojalá no vuelva con el naco de Nodal". A lo que Schüll respondió con un emoticones de tres aplausos. Lo cual, no pareció ser del agrado de los cibernautas, quienes se pronunciaron en contra de la señora. "Ah! pero cuando viajaba en su jet privado no era un 'naco'", advirtió un usuario. "Aquí no hay respeto ni decencia. Cuando te disfrazas y al final sale tu verdadera cara"; "Ajá, como ya no las mantiene; mientras estuvieron de oportunistas todo bien"; "Pero cuando volaba en avión privado pagado por el naco y los mantenía a toda la bola de gorrones ahí no decía nada la Doña estafadora, eso si es de nacos y sinvergüenzas"; "Bien ardida Mamábeli nomás xq tuvo que despedirse de todo el dinero que Belinda le iba a sacar a Nodal", y "Naco tener fama de estafadora", fueron otros comentarios. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Carlos R. Alvarez#ED STILLS/Getty Images; Manny Hernandez/Wireimage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los comentarios para defender al compositor mexicano continuaron; sin embargo, no se ha pronunciado al respecto. De hecho, ha sido relacionado románticamente con otras jóvenes y se asegura que ya inició un romance con una modelo de nombre Mariana García. Además, ocasionó polémica tras besar a otra mujer durante un concierto. Christian Nodal está triunfando con una serie de reconocimientos y una agenda de trabajo llena. Por su parte, Belinda continúa en España promocionando la serie Bienvenidos a Edén.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre de Belinda aplaude que le llamen "naco" a Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.