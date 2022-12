Belinda rompe el silencio sobre su relación con un poderoso empresario mexicano La ex de Christian Nodal reveló cómo se encuentra su corazón y lo que ha tenido que hacer para superar una terrible pérdida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que surgieran imágenes de Belinda junto al empresario y heredero de Palacio de Hierro, Gonzalo Hevia Bailleres, a finales de septiembre, los rumores sobre una relación sentimental no se hicieron esperar. Tras su convivencia en la inauguración de una tienda del conglomerado, las especulaciones han ido en aumento. La cantante, finalmente enfrentó las suposiciones y reveló su estado amoroso actual, confirmando que tiene muchos amigos. "Tengo muchos amigos, de hecho, también Rasex, que es quien me hace el pelo, es mi amigo, que está aquí, justo tómenlo para que no piensen que es mi novio", dijo en el programa Ventaneando. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda Belinda | Credit: Mezcalent La ex de Christian Nodal dejó entrever que su corazón podría no tener dueño, y confirmó que, contrario a la relación que vivió con el cantante, su vida privada de hoy en adelante, la mantendrá alejada de los reflectores. "Siempre [me relacionan con los hombres], con cualquier persona que me abrece, que tenga amigos, pero bueno, yo en este momento de mi vida personal, la mantengo mucho más alejada de mi vida pública y yo prefiero mantenerla así y creo que es lo mejor, lo más sano y la salud mental y emocional es básica, y en este momento estoy así muy bien", expresó. Beli, aprovechó para confesar que tuvo problemas con su salud mental, tras la muerte de su abuela materna Juana Moreno, con quien la cantante compartía en sus redes sociales. Agregó que buscó ayuda profesional para lidiar con su ausencia y sus ataques de ansiedad. "Nadie está al 100 por ciento bien, todos pasamos por momentos, por etapas, pero con ayuda de sus seres queridos, también con etapas, uno siempre puede salir adelante. Lo importante es que tú seas consciente de que tienes un problema o que te sientes mal, o que algo está pasando en ti para que busques ayuda", dijo. Además, aprovechó para hablar de su relación familiar y enviarle un contundente mensaje a su hermano, Nacho Peregrín y su novia, la actriz Minnie West, ahora que se acerca la época navideña. "Mi hermano ahora que tiene novia, está un poco olivdado de la familia, pero bueno, esperemos que la novia nos lo preste un ratito aunque sea para darle un abrazo", comentó. "Ojalá que se tome unos días para estar todos en familia, que al final del día, estamos solamente los cuatro aquí en México, toda mi familia está en otros países y pues estar juntos los cuatro, es una bendición".

