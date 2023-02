Belinda rompe en llanto rota de dolor: "Llevo llorando todo el día" La cantante compartió unas sensibles imágenes y contó la razón que la tiene así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como cualquier persona, Belinda tiene momentos mejores que otros y, en su caso, no tiene problema en mostrar aquellos menos bonitos. La cantante se sinceraba como nunca con sus seguidores en las redes y rompía a llorar al vivir un momento de mucha tristeza. Por primera vez, la artista mexicana compartió uno de sus mayores tesoros personales, su talismán de la suerte y a lo que se abraza y besa cada vez que siente ganas de llorar. Con lágrimas en los ojos y rota de dolor, Belinda contó la razón que la ha tenido tan decaída este viernes. "Llevo llorando todo el día", expresó. Belinda Belinda rompe en llanto | Credit: Belinda no se esconde y rompe a llorar delante de sus seguidores. La artista contó que la tiene así de devastada La intérprete de "La niña de la escuela" abrió una pequeña cajita donde pone MD Anderson Cancer Center. Dentro hay una de sus pertenencias más valiosas e íntimas que siempre le acompaña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Les voy a compartir algo muy especial para mí. En esta cajita está el mayor tesoro de mi vida, su pelito. Cada vez que la extraño mucho abro la cajita y veo su pelito y lo huelo. Ay, te extraño abuelita", dijo con gran tristeza. Belinda Belinda extraña a su abuelita | Credit: IG/Belinda Y es que, este 10 de febrero se cumplían 2 años de la muerte de su abuelita Juana, a quien dedicó un sinfín de mensajes amorosos y recordó con fotos y videos en sus historias de Instagram. También su mamá, Belinda Schüll, lloró y honró a su progenitora con entrañables imágenes. Grabaciones caseras, en familia y en celebraciones fueron algunos de los momentos que ambas publicaron para homenajear a la gran mujer que fue Juana y las lecciones de vida que les dejó.

