Belinda rompe a llorar tras sufrir un bajón personal: "Hoy es un día difícil para mí" Suele ser la viva imagen de la felicidad y la alegría, pero esta semana la cantante ha sufrido un bajón personal y así se lo ha hecho saber a sus seguidores. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su sonrisa suele ser protagonista casi a diario de sus redes sociales. Sobre todo desde que está tan enamorada de Christian Nodal. Sin embargo, esta semana Belinda rompió a llorar por una razón de peso. Con motivo del Día de las Madres, la artista recordó a una de las mujeres más importantes de su vida, su fallecida abuela. La cantante mexicana no tuvo problema en mostrar su lado más vulnerable al publicar una foto de ella llorando por la falta de su nana. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda La imagen es desoladora y sus palabras también. "Hoy es un día muy difícil para mí. Te extraño mucho abuelita", arrancó el sentido mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Extraño tu voz, tu sonrisa, tus abrazos, tus ocurrencias y extraños hasta tus regaños. Feliz día para ti también donde quiera que estés mi reina", concluyó con mucho sentimiento. Belinda y abuela Credit: Instagram Doña Juana fallecía hace unos meses a los 88 años de edad y a causa de un cáncer, tal y como informaba la publicista de la artista, Danna Vázquez. "Belinda la amaba desmedidamente", expresó. La cantante viajó inmediatamente a España para dar el último adiós a una de sus grandes cómplices de vida a la que sigue llorando y recordando con todo su amor. ¡Mucho ánimo!

