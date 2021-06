Así Belinda se robó el show en un concierto de Christian Nodal La cantante le robó un beso a su novio en medio del concierto para delirio de los fans. Por Carla Colomé Santiago Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Lo hizo por amor o por marcar su territorio? No podríamos asegurarlo, pero lo cierto es que Belinda le robó un beso a su novio, el cantante Christian Nodal, en medio de su último concierto en Nuevo León, México. La intérprete de Sapito y Oscuridad besó y abrazó a su novio, y luego dirigió unas palabras al público. "Los amo. Gracias por estar aquí con el mejor cantante del mundo", dijo los fans desde el escenario. La cantante y actriz mexicana volvió a besar a Nodal, para luego retirarse del escenario en medio de aplausos, gritos y hasta especulaciones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Disculpen, permiso. Marcando territorio" o "Las tóxicas así somos y nos aman" fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Belinda tras su declaración de amor. Belinda y Christian Nodal - DO NOT REUSE Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español No obstante, a otros les pareció, "un gesto tan lindo de su parte". Cristy, madre y manager de Nodal, no pudo estar más contenta con lo sucedido. "Qué hermosa, hermosa", le dijo Cristy a Belinda entre risas y con evidente orgullo, mientras la filmaba detrás de la escena. La pareja comenzó su noviazgo en agosto del 2020, y terminaron siendo la pareja del año de People en Español.

