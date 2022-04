Belinda revela cómo se encuentra tras ruptura con Christian Nodal: "Cambié mi vida completamente" A varios meses del término de su romance con Christian Nodal, Belinda habla por primera vez de su situación actual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de febrero de 2022, Christian Nodal anunció su ruptura definitiva con Belinda, a quien había entregado el anillo de compromiso y planeaban casarse. Desde el término de su romance, la cantante ha realizado algunos comentarios a través de sus redes sociales, pero sin pronunciarse sobre esta situación. Ahora, habla por primera vez habla de cómo se encuentra tras ser nuevamente soltera. "Viene una Belinda renovada porque a mí siempre me ha gustado renovarme y aprender de cada paso que he dado", mencionó Belinda al diario mexicano El Universal. "Cambié mi vida completamente". De hecho, la también actriz regresa a la actuación con la serie Bienvenidos a Edén que filmó en España y por la que el intérprete de "Botella tras botella", quien entonces era su novio, se mudó con ella para estar a su lado. Incluso, en aquel país, fue donde realizó el mencionado compromiso matrimonial con la intérprete de "Amor a primera vista". En esa nación, de donde es originaria, estará radicando por un tiempo. "No había estado en un proyecto porque no es la cantidad qué haces, sino la calidad; siempre he dicho que no es hacer por hacer, si dijera que sí a todo lo que llega a mi vida quizás no lo disfrutaría tanto, y para mí se trata de la calidad del proyecto, y cuando llegan las cosas es porque tienen que llegar", mencionó. "Ahora vivo aquí y por lo menos durante todo este año voy a estar en España; así que estoy súper agradecida con esta nueva etapa creciendo y evolucionando". Christian Nodal y Belinda Credit: Mezcalent.com; JDS/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda confiesa que "soy muy trasparente y cuando estoy mal se me nota"; quizá por ello, se mantuvo tan alejada del ojo público. Sin embargo, también aseguró que le gusta ser positiva y "siempre digo 'bueno, tranquilos, al mal tiempo buena cara'. Así, ahora solo quiere dejar atrás las cosas negativas y seguir adelante.

