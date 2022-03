Belinda revela cómo está viviendo su nueva soltería Tras su ruptura con Christian Nodal, Belinda ha estado alejada del ojo público, excepto en redes sociales. Ahora, la cantante revela qué hace y dónde se encuentra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 13 de febrero de 2022, Christian Nodal dio a conocer el término de su romance y compromiso matrimonial con Belinda. A partir de entonces, la cantante se había mantenido alejada del ojo público; solamente posteaba mensajes y fotos en sus redes sociales, pero ha evitado hablar abiertamente de su ruptura y tampoco ha mencionado sus problemas con el fisco mexicano. Ahora, la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate revela cómo es su nueva vida tras terminar con el intérprete de regional mexicano. De momento, gracias a su participación en la serie Bienvenidos a Edén, que se estrena el 1 de abril de 2022, la actriz se ha mudado a Madrid, España, donde piensa establecerse por varios meses y no descarta involucrarse en algún nuevo proyecto, como su actuación en las próximas fiestas del Orgullo de Madrid. "Ojalá que sí. Me encantaría [estar en el Orgullo de Madrid]", reveló Belinda a la agencia EFE."Voy a estar aquí los próximos seis meses de mi vida y yo feliz de ver amanecer en Madrid". Tampoco descarta formar parte de algún musical. "Los musicales son maravillosos y Hoy no me puedo levantar [que protagonicé en México] ha sido mi favorito. Ojalá lo pudiera hacer aquí", mencionó. Belinda Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dejó claro que si bien se mudó a México a los cuatro años, no olvida su origen español y disfruta de largas temporadas en ese país. "He pasado más tiempo en España del que todo el mundo cree; por ejemplo, los veranos o las Navidades. Esta es mi casa y lo seguirá siendo siempre, por mis raíces, por la música que escucho, por mis padres y por la comida", mencionó. Belinda también habló sobre la ausencia de un disco completo, debido a que desde 2013, cuando lanzó Catarsis, solo ha realizado colaboraciones. Sin embargo, asegura que está "muy inspirada" y en breve podría sorprender al público con una nueva producción musical.

