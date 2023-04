Belinda revela mensajes privados con rapero mexicano: "Espero que no te enfades" La cantante y actriz no se guardó nada y hasta mostró un video que le envió un artista mexicano en los mensajes directos de Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda Credit: Instagram / Belinda Belinda sorprendió a sus fans al hacer públicas algunas de las conversaciones que ha tenido a través de las redes sociales, una de ellas fue con el controversial rapero mexicano Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, del Cartel de Santa. Fue durante una entrevista en video para la portada de Glamour de España que la cantante mostró los mensajes de texto con Babo, a quien describió como una persona altamente creativa y quien asegura constantemente le está enviando ideas de canciones. "Me gusta mucho Instagram porque tengo contacto directo con mis fans que es para lo que más", dijo la también actriz mientras buscaba en su lista de mensajes directos. "Estoy encontrando una conversación con Babo, espero que no me mate. Babo es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta. Siempre me está mandando sus ideas, él es muy creativo entonces está en el estudio toda la noche y me mandó esta canción", agregó. Entre risas y bromas, Belinda iba su pantalla mostrando a Babo cantar. "[Son] conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos, pero Babo espero que no te enfades de haber enseñado tu canción". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe recordar que unos tres años atrás, Belinda se subió al carro de Escorpión Dorado, a quien le puso la canción "Todas mueren por mí" del Cartel de Santa para disfrutar durante el viaje en carretera. Tras la euforia desatada por los fans de ambos, el productor mexicano le escribió en redes. "Belinda, a lado de mi oscuridad tu brillo es más intenso", le dijo. Además, la modelo mexicana de 33 años reveló otro diálogo en sus redes que tuvo con la cantante argentina Lali Espósito, con quien acordó hacer una colaboración en el futuro.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda revela mensajes privados con rapero mexicano: "Espero que no te enfades"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.