Belinda revela lo que opina sobre sus detractores, "Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal" La actriz y cantante habla sobre las críticas recibidas en los últimos meses especialmente en su momento más vulnerable tras su ruptura con Christian Nodal. "Es triste". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda ha abierto su corazón para revelar lo que realmente piensa sobre las críticas recibidas en su contra, especialmente en los últimos meses al encontrarse en su momento más vulnerable tras su ruptura con Christian Nodal. Residiendo en España, su tierra ancestral, la actriz y cantante que lleva subida en los escenarios desde los 8 años explicó que las críticas de los fans, especialmente en México, le han dejado profunda huella. "Es triste que donde más me han juzgado y atacado haya sido en mi propio país", afirmó la intérprete de "Luz sin gravedad". "Han sido muy injustos conmigo, lo he pasado muy mal. Yo los quiero, pero ojalá ellos me amaran más de lo que me odian". La intérprete debutó hace dos días su más reciente colaboración con el dúo de Lerica interpretando el tema "No estamos tan locos": SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su dolor se extiende también al hecho de que como mujer es blanco de críticas que a su juicio no recaen en actores y cantantes del sexo masculino. "¿Por qué se aplaude cuando un hombre hace playback y baila, pero a una mujer se la critica? ¿Por qué un hombre se puede quitar la camiseta, pero si una mujer va sexy se la insulta?", inquirió la ojiazul. "¿Por qué si una mujer tiene dos novios en seis meses es fácil y si un hombre va con siete es el puto amo?". Las declaraciones surgen a solo días de que la protagonista de Bienvenidos a Edén (Netflix) confesara a una revista su arrepentimiento con respecto a la relación con Nodal. "Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía", exclamó". "¿Puedes poner 'la cagué' en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende".

