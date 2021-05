Belinda responde a críticas por pronunciarse ante accidente del Metro en la Ciudad de México El accidente en el Metro de la Ciudad de México, que dejó decenas de muertos y heridos, ocasionó la reacción de Belinda, a quien señalaron tras sus comentarios. La cantante no se quedó callada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El accidente ocurrido, el pasado lunes, en el Metro de la Ciudad de México ha cobrado, hasta el momento, 25 muertes y 80 heridos. Ante la tragedia, muchas celebridades se pronunciaron en favor de las víctimas; entre ellas Belinda. "Mi mas sentido pésame a todos los familiares y amigos de quienes lamentablemente perdieron la vida en el desplome de la línea 12 del Metro; todos enviemos todas nuestras oraciones por la recuperación de los heridos", escribió en su cuenta de Twitter. Sin embargo, este gesto no fue bien visto por algunos internautas, quienes lanzaron una serie de críticas en contra de la cantante. Algunos decían que no era mexicana; otros señalaban que por eso su hermano Nacho Peregrín no debía contender a un cargo político para evitar este tipo de accidentes, y hubo quienes le pidieron que la ayuda también fuera económica. Ante ello, la intérprete de "Amor a primera vista" no se quedó callada e increpó a sus detractores, pero lo hizo en su cuenta de Facebook para evitar que se borrara su respuesta. "Les voy a escribir esto aquí porque cuando les respondo se arrepienten y borran el comentario: Que triste es ver que nunca falta la persona negativa en publicaciones llenas de dolor, estamos hablando de gente que murió en un accidente, que está herida, para la gente que tenemos fe son muy importantes las oraciones, que pena que algunos no tengan respeto y no tengan empatía hacia este tipo de situaciones", advirtió. "Me da mucha pena ver sus reacciones de 'me divierte' o en lugar de aportar algo bueno se ponen a juzgar cualquier cosa". Belinda La Voz Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto no es divertido y no es solo publicar por publicar, es para manifestar apoyo y cada persona lo hace de acuerdo a su personalidad, dejando a un lado la negatividad y burla que tanto abunda en redes sociales", agregó. "Para todos los demás que tienen fe como yo y que saben que las cosas van a mejorar uniéndonos como humanidad les mando bendiciones y todo mi amor. Los quiero". Belinda Tras este comentario, Belinda recibió el apoyo de los usuarios.

