Belinda habla por primera vez de su relación con Christian Nodal: "La cagué" Belinda confesó en la edición española de Vogue estar arrepentida de exponer al público su relación con Christian Nodal. Después de la tormenta, llega la calma y Belinda parece haber superado la vorágine que le causó su polémica ruptura con el cantante Christian Nodal. Lejos de seguir evadiendo el tema, la ojiazul finalmente habló sobre lo sucedido y se confesó arrepentida de la manera tan pública que llevó su relación. "Pues claro [que me arrepiento], cien por ciento. Y no lo volvería hacer nunca", declaró sin titubear a la edición española de la revista Vogue. "Sí que me arrepiento, y lo digo de corazón, de haber expuesto ese tema como lo expuse". La protagonista de Bienvenidos a Edén (Netflix) aceptó que no fue buena al tomar decisiones en cuanto a su vida sentimental, pero aseguró que ya ha aprendido la dura lección, por lo que se encuentra en un mejor lugar, tanto profesional como personalmente. "Así es la vida. Escogí mal, lo que hace que todo sea peor todavía", dijo antes de preguntar: "¿Puedes poner 'la cagué' en Vogue? Pues pon que la cagué. En todos los aspectos. Ahora ya estoy mejor, de los errores se aprende". Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: JDS/The Grosby Group; Mezcalent.com Esta nueva disposición hacia la vida la ha llevado a reconquistar los corazones de seguidores que simpatizan con la nueva actitud tan relajada de la artista. No obstante, deja en claro que no desea seguir hablando de su exprometido, sobretodo si se trata de su nueva relación. Belinda prefirió evadir los cuestionamientos sobre el nuevo romance de Nodal con la rapera argentina Cazzu, respondiendo al tema con algo totalmente inesperado y sin vínculo alguno a la pregunta. "Estoy volviendo a leer los libros de Harry Potter, me encantan. ¿Los han leído?", respondió a la prensa mexicana. Christian Nodal y Cazzu Christian Nodal y Cazzu | Credit: Bryan Steffy/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Mezcalent.com En cuanto a su propio corazón, la cantante encendió las redes con un cadente beso sobre el escenario con la actriz Lola Rodríguez y la drag queen Valentina, durante su presentación en el festival Madrid Orgullo 2022, que celebra la diversidad sexual. Pero Belinda dejó en claro que por el momento su amor y atención lo tiene completamente la serie que se filma en España.

