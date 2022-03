Belinda reaparece feliz, cantando, bailando y festejando en España: "Asume que no estás" La cantante mexicana celebró por todo lo alto una noche de amigas, de éxitos y de puro goce. Atrás quedó la tristeza para volver a ser feliz y recuperar la ilusión perdida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A lo largo de su carrera, Belinda ha demostrado que su música y su trabajo, además de su familia y sus fans, son su tabla de salvación. Desde España, su segunda tierra, donde se encuentra de promoción, trabajo y, por qué no decirlo, también de disfrute, la cantante compartió una velada de lo más divertida. Risas, cante, baile flamenco, buena compañía y mucha alegría fueron los ingredientes principales de una noche en la que celebraba su llegada al país de su mamá y su otra familia. Al otro lado del charco adoran su música y la recibieron con los brazos abiertos en diferentes estudios de radio y televisión que visitó para promocionar su trabajo. Visiblemente más delgada pero encantada, Belinda volvió a dar la talla con su alegría. La artista madrugó para comenzar la promoción de sus temas y así lo compartió en sus historias de Instagram con su gente querida. Su mamá, Belinda Schüll, recopiló algunos de esos episodios mágicos de su paso por alfombras rojas españolas como la de la revista ELLE. Atrás quedó la tristeza tras su inesperada ruptura con Christian Nodal. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda Schull Además de trabajar fuerte y posar para la prensa, también sacó tiempo para celebrar con sus amigos todo lo bueno que tiene y que viene. Fue precisamente en esta salida que, entre risas y bailes, cantó su tema "La niña de la escuela", con el que arrasa en el mundo entero. Una parte de su letra dice "asume que no estás", y si bien no necesariamente ha de estar dirigida a alguien, nunca una frase tuvo tanto significado.

