Belinda reaparece con su bikinazo más sexy tras la muerte de su abuelita La cantante, que ha pasado un duelo muy duro, compartió unas sensuales imágenes desde la bahía de Acapulco que dejan ver su impresionante figura. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han sido unas semanas de mucho dolor y así lo ha compartido Belinda a través de sus redes. La cantante no ocultaba su tristeza y publicaba mensajes dedicados a su abuelita fallecida, quien ha dejado un gran vacío en su vida. Pero toca mirar al frente y reponerse de este duro episodio. El amor a su nana será eterno. Desde un balcón que permite ver las espectaculares vistas de Acapulco, la artista también dejó al descubierto otras vistas: las de su increíble cuerpazo. Más recuperada y con una media sonrisa, la intérprete mexicana presumió uno de sus bikinazos más espectaculares hasta el momento que ha desatado la locura entre sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no quedó muy claro si fue su novio, Christian Nodal, quien le grabó las sensuales imágenes, de lo que no cabe duda es de que Belinda derrochó sensualidad. De esta manera hacía publicidad a una marca de alta gama que se leía claramente en la parte inferior del bikini, justo en el derriere. Quizás tanta felicidad se debe a los dos Premios Lo Nuestro que ganó su pareja en la categoría de Mejor Canción Mariachi/Ranchera y Artista del año en el género regional. O quizás simplemente celebraba la vida y los proyectos que se avecinan. Fuera la razón que fuera, es bonito volver a verla feliz y sonriendo.

