Belinda reaparece tras su ruptura con Christian Nodal Belinda fue vista huyendo de la mirada pública en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este lunes, luego que se hiciera público la ruptura de su compromiso con Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda y Christian Nodal han puesto fin a su relación de casi dos años, tal y como confirmó el cantante de música regional mexicana el domingo, por lo que este 14 de febrero no debe estar siendo nada agradable para la expareja. En medio del interés generado por el inesperado anuncio, muchos también se han preguntado dónde ha estado Belinda todo este tiempo. Pues a la cantante se le vio este lunes huyendo de la mirada pública en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este lunes, desde donde aparentemente iba a volar al extranjero. Así se puede ver en un video compartido por Despierta América (Univision), en el que Belinda aparece con la cara cubierta y corriendo, con el fin de escapar de los reporteros. A través de un comunicado de prensa, Nodal dio a conocer este fin de semana que dejaba atrás su relación sentimental con la intérprete de "Amor a primera vista". Christian Nodal y Belinda Credit: Mezcalent.com; JDS/The Grosby Group "A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que [Belinda y yo] hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro", indicó. "Con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Belinda se ha mantenido en silencio, pero compartió el mensaje de su mamá, donde pide respeto para la familia en medio de esta situación. "En este tiempo de dolor que pasamos por el duelo de una de las personas más queridas en nuestra familia. Con amor sería respetarnos y dar espacio a todos los comunicados y opiniones ya que todos podemos pasar por pérdidas grandes y dolorosas. Agradecemos su comprensión", pidió la señora Belinda Schüll. Belinda agregó unas palabras a las de su madre: "Sí mami, tienes toda la razón. Así es", escribió en sus historias de Instagram

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda reaparece tras su ruptura con Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.