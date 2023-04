Mira cómo reaccionó Belinda al anuncio del embarazo de su ex Christian Nodal Christian Nodal y su novia Cazzu se convertirán en padres; Belinda, quien estuvo comprometida en matrimonio con el cantante esto hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado sábado 15 de abril de 2023, Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer que esperan a su primer bebé. La cantante argentina lo hizo mostrando su pancita de embarazo durante un concierto; mientras el compositor aprovechó una presentación para confirmar la noticia de que sería papá. Belinda, quien estuviera comprometida en matrimonio con el representante de regional mexicano, así reaccionó a la noticia de que su ex debutará como papá. La cantante dio a conocer diversas fotos y un video en ropa deportiva en tono claro; en una de ellas deja ver su plano abdomen. Se muestra muy sonriente y relajada. "Domingo de chandaleo", escribió Belinda para acompañar las imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. De hecho, la intérprete de "Amor a primera vista" reaccionó al mensaje de su amiga y colega Estibaliz Badiola, quien le mencionó "Domingo de hablarme". Así, la famosa le respondió "Estibaliz siiii, ya regresando nos tenemos que ver sí o sí". Los internautas también se pronunciaron ante este mensaje de la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate. "Perdón por robarte el oxígeno"; "¡¡¡Sí!!! ¡Amo ese estilo! Hay personas que dicen que nos vemos como un chico con esa ropa, pero nooo, también nos hace ver bellamente femeninas"; "Porfis Beli pásame la receta dime tu secreto para ser tan angelicalmente bella", y "¡¡¡La más preciosa!!!", mencionaron. Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: Carlos Tischler/Getty Images; Manny Hernandez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes no dejaron pasar el anuncio del embarazo de Nodal. "¿¿¿Qué quieres decir enseñando el abdomen plano??? ¿De lo que te libraste?"; "Mientras tanto Belinda triunfado como siempre" y "Hermosa como siempre y tu abdomen luce genial entendí tu mensaje", comentaron. Christian Nodal ha dejado atrás su historia con Belinda y ahora ha dejado caldo que está feliz de convertirse en padre junto a su novia Cazzu.

