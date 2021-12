Esto es lo que tiene que decir Belinda al supuesto desplante de su novio Christian Nodal Las imágenes del cantante con un gesto poco agradable hacia la artista desataron la polémica, pero Belinda la ha cortado en seco con estas imágenes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta semana Belinda y Christian Nodal se convertían en noticia, y no precisamente por uno de sus famosos posados amorosos y momentos cómplices. La parejita se dejaba ver en una fiesta entre amigos de lo más animada en la que le cantaban en plan de broma el 'feliz cumpleaños' al artista. Un gesto al que su prometida siguió de varios golpecitos con el cubierto en el plato. La cara de pocos amigos de su chico ante esta situación disparó los comentarios y la polémica por el supuesto desplante que le hizo. Ahora es ella quien ha reaparecido en las redes y sin decir nada, lo ha dicho todo. Con estas imágenes de lo más sexy, feliz y especialmente radiante, dejó bien claro que nada ni nadie le va a robar ni un ápice de su dicha. "Ponle un pie de foto", escribió junto a un corazón negro. Más claro, el agua. Está mejor que nunca, así que, digan lo que digan de ella o su pareja, se queda en eso, una mera suposición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la Navidad a la vuelta de la esquina, llega una de las etapas favoritas para la artista, quien acaba de presumir su espectacular arbolito, uno de los más llamativos de este año entre las celebridades. A pesar de la tristeza de no tener a su abuelita, uno de sus dolores más grandes este año, la lleva en su corazón con profundo amor. Cuenta con el apoyo de los suyos, especialmente Christian, con quien pasará estas fechas tan señaladas. ¿Será el 2022 finalmente el año de su boda?

