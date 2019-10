Belinda reacciona a las declaraciones de Lupillo Rivera sobre el apasionado romance que vivieron La cantante mexicana ha reaparecido antes las cámaras después de que Lupillo Rivera confesara que estuvieron juntos cinco meses. Esta fue su sorprendente reacción. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Tendría todos los ingredientes para una telenovela. Amor, diferencia de edad, romance imposible y ruptura. Después de algunos meses sin saber si sí o si no, finalmente Lupillo Rivera sacó de dudas a todos. Efectivamente, lo suyo con Belinda fue una hermosa historia de amor que duró cinco meses y que marcó su corazón. Unas declaraciones que llegan después de que el cantante saliera en defensa de la joven asegurando que entre ellos no había nada. Lo que es no se puede ocultar y Lupillo reconoce que ha sido la mujer que más ha amado. ¿Cómo se ha tomado Belinda la sinceridad del artista y su romántica declaración de amor? La cantante ha reaparecido ante los medios y se armó tremendo zafarrancho. Las cámaras se agolparon en la puerta donde iba a hacer una presentación y casi acaban todos accidentados. La artista entró protegida y a la velocidad de la luz haciendo caso omiso a las televisiones que la esperaban. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Nada de nada. Esas fueron sus declaraciones. Llegó, cantó, hizo su trabajo y se fue. Eso sí, sorprendió con lo que parecía un nuevo look en el que se había rapado la cabeza. Pero tranquilos, su cabellera sigue intacta. En realidad fue el resultado de una maravilloso trabajo de su equipo de estilistas que lo hizo ver así con su magia. Lo que llamó la atención es que un poquito más tarde y a través de sus historias de Instagram, sin medios alrededor y mucho más tranquila, Belinda grabó una serie de videos donde, mirando a cámara fijamente, tarareó la letra de su canción "Intimidad" de hace tres años, y que dice así: "Tú en la intimidad, yo en la intimidad somos como dos fieras salvajes, yo, yo quiero más…". ¿Dedicada a alguien especial? Advertisement

