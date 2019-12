Belinda recibe curiosa propuesta de un colega cantante… ¿es amor? Una sorpresa puede resultar para Belinda la curiosa propuesta que recibió por parte de Babo, vocalista de El Cártel de Santa, quien al parecer tiene un interés más allá de una simple amistad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con el fin de pasar unas vacaciones, Belinda viajó al Medio Oriente en compañía de su madre, Belinda Schüll. Fue la misma cantante la encargada de dar a conocer imágenes de su paseo, donde se le veía vestida a la usanza obligada para las mujeres en Abu Dhabi. Esa situación no pasó desapercibida para Babo, vocalista del grupo mexicano El Cártel de Santa, quien, aprovechando el contexto, usó atuendos árabes para hacerle una curiosa proposición a la intérprete de “Boba niña nice”. Image zoom RELACIONADO: Belinda cantará por primera vez una canción de Selena “Belinda tú y yo dando el roll [paseo] en un camello”, escribió Babo en su cuenta de Instagram, donde arrobó a la cantante. “No lo sé piénsalo o ¿te yuyeas?”. Con “¿Te yuyeas?”, se refiere al tema de una canción que interpreta su hija Barbarela; el cual habla de una mujer que está cansada de los malos amores. ¿Acaso es una alusión a los novios que ha tenido la también actriz? Y al mismo tiempo ¿un coqueteo amoroso? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que es un hecho es que Babo, cuyo verdadero nombre es Eduardo Dávalos, no es la primera vez que tiene un acercamiento a través de las redes sociales con Belinda; en una ocasión puso en la misma red social un video de la cantante bailando parte de su tema “Todas mueran por mí”. En aquella ocasión acompañó el video con la frase: “Ya levántame el castigo Belinda”. Este nuevo acercamiento pareciera una forma de llamar la atención de la intérprete de “En el amor hay que perdonar”; sin embargo, parece que no ha funcionado del todo porque hasta el momento Babo no ha recibido una respuesta positiva o negativa por parte de Belinda. ¿Sucederá? Habrá que esperar si en algún momento se los ve juntos dando ese paseo en camello. Advertisement

