Belinda se confiesa: padece el mal del puerco y no hace dietas Hay cosas de la vida íntima de Belinda que quizás ni siquiera imaginábamos, ¡y es que padece el llamado mal del puerco! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda botas caras netflix Credit: Juan Naharro Gimenez/WireImage Mucho se ha hablado de Belinda en los últimos tiempos: que si se separó de Christian Nodal, que si se fue a recuperar a su natal España o que si está enfocada en la actuación. No obstante, hay cosas de la vida íntima de la cantante que quizás ni siquiera imaginábamos, ¡y es que padece el llamado mal del puerco! Según confesó Belinda a Vanity Fair, una vez come debe irse a la cama a tomar una siesta. Esta sensación es científicamente llamada marea alcalina postprandial y consiste en una especie de aletargamiento del cuerpo después de consumir alimentos. En México es popularmente conocido como mal del puerco, porque según dicen, los cerdos se echan a dormir luego de comer. BELINDA-Premios-Platino-Roja-02699-OK Credit: Mezcalent "Después de comer, me dan unas ganas de dormir. Ya estoy con la última parte del postre y digo: 'Ay, ¿podemos echarnos una siestita?' ¡Pero no! Es cuando más hay que echarle ganas, así que otro café bombón directamente", dijo. Belinda también reveló que no hacía ningún tipo de dieta, algo envidiable a sus 32 años y con una figura increíble. "Todo me gusta, no tengo dietas. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente trato de cuidarme y de comer 'sano', pero realmente no tengo una dieta", dijo. Belinda Belinda | Credit: Belinda/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso Belinda confesó que tiene la costumbre de levantarse en la madrugada a comer cuando no puede conciliar bien el sueño. "Dicen y creo que sí es verdad, que entre más tarde cenes más engordas y a mí es cuando más hambre me da. A las 2 de la mañana me entra un hambre como de ir a la nevera a ver qué hay", cuenta.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda se confiesa: padece el mal del puerco y no hace dietas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.