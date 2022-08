Belinda advierte: "Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos" Tras ser señalada de pedir dinero a sus parejas sentimentales, Belinda es contundente al respecto y hace fuertes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante mucho tiempo, Belinda ha estado en el ojo del huracán debido a que ha sido señalada de, supuestamente, pedirle dinero a sus parejas sentimentales para tener una vida de lujos y mantener a sus padres y hermano. Esta situación se hizo aún mayor cuando su último novio Christian Nodal dio a conocer una serie de mensajes donde la actriz le pedía dinero. Ahora, la intérprete de "Amor a primera vista" parece dejar claro que no necesita de nadie para tener una vida cómoda. "Nunca se ha necesitado un novio para darse lujos", advirtió Belinda en una transmisión en vivo que ha sido reproducida en TikTok. "Somos mujeres trabajadoras y no necesitamos absolutamente de nadie para tener la vida que queramos, de nadie porque solitas podemos lograr las cosas; eso es lo que nadie sabe y todos piensan. Yo sin novio puedo hacer lo que quiera", indicó Belinda visiblemente feliz y orgullosa de sí". El comentario de la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate ocasionó las reacciones de los internautas. "Muy cierto Belinda, tú desde pequeña haz trabajado"; "Ella si se valora los hombres tienen que darte lo que vales"; "Creo que tiene razón. Si el novio le quizo dar es asunto de él. La tachan a mal pero ella hace mucho tenía su carrera"; "Cómo todo una dama le respondió a todo mundo. Tiene razón ella puede eso y más", y "Como tiene años sin sacar música ella sola y no esta de moda como otros cantantes; la gente piensa que no trabaja", fueron algunos comentarios. Belinda Belinda | Credit: Eyepix Images/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ella nunca los obligó, ellos quisieron darle cosas que ella obviamente se merecía, porque sola también puede mi ídolo"; "Los regalos que ha recibido es porque ellos han querido; obligados no estaban. La gente no entiende quien quiere azul celeste que le cueste", y "sabe cómo hacer las cosas; tenemos tanto que aprender de esta reina", agregaron. Belinda Mientras tanto, Belinda parece estar disfrutando de su soltería y está realizando diversos proyectos profesionales en España.

