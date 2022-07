Belinda podría haber revelado secreto de su romance con Christian Nodal: "Una ruptura que no quería" Poco a poco, Belinda da a conocer algunos detalles sobre lo ocurrido con su exprometido Christian Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En febrero de 2022, cuando Christian Nodal dio a conocer su ruptura definitiva con Belinda la noticia causó sorpresa porque el cantante aseguraba estar muy enamorado y había un compromiso matrimonial. Tras el término de la relación sentimental, las especulaciones alrededor de la pareja no se hicieron esperar; incluso, en un momento el intérprete del tema "Ya no somos ni seremos" dejó entrever que ayudaba económicamente a la actriz. Si bien, la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate había mantenido silencio sobre lo ocurrido, de unos días a la fecha ha revelado algunos secretos sobre su fallido idilio. Primero dijo estar arrepentida de haberlo hecho público y ahora parece haber confesado que no quería disolver la relación sentimental. La famosa está promocionando el sencillo "Las 12", que grabó a dúo con la española Ana Mena y en el anuncio correspondiente parece confesarlo. "Dos artistas de voz irrepetible y el corazón roto luchan contra el dolor de una ruptura que no querían", dice Spotify España en un cartel publicitario que Belinda dio a conocer en una de sus historias de Instagram. "Sus historias se basan en la búsqueda de respuestas a una pregunta: '¿A quién llamo cuando lleguen las 12?'". Belinda y Christian Nodal Belinda y Christian Nodal | Credit: David Benito/Getty Images; Greg Doherty/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El tiempo ha pasado y la expareja ha seguido su camino. Belinda se mudó a España donde graba la segunda temporada de la serie Bienvenido a Edén y está grabando nueva música como el mencionado sencillo "Las 12". Y si bien se le ha relacionado sentimentalmente con diversas personas, de momento no se le ha visto de manera formal con alguien. Belinda Credit: Belinda Instagram Por su parte, Christian Nodal continúa cosechando éxitos y ha logrado llenar donde quiera que se presenta. Además, ha iniciado un nuevo romance con la cantante Cazzu a quien no duda de acompañar a sus eventos y mostrarle su cariño de manera pública.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda podría haber revelado secreto de su romance con Christian Nodal: "Una ruptura que no quería"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.