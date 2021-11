Belinda no logra superar la muerte de su abuelita Doña Juana En febrero hará un año de la muerte de Doña Juana Moreno, la abuelita de Belinda, pero la cantante por más que el tiempo pase no logra llenar el hueco de esa ausencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda y abuela Credit: Instagram En febrero hará un año de la muerte de Doña Juana Moreno, la abuelita de Belinda, pero la cantante por más que el tiempo pase no logra llenar el hueco de esta ausencia. La pérdida de su abuela ha sido de los momentos más duros de 2021. "He pasado momentos muy difíciles, la pérdida de mi abuelita que fue para mí la persona más importante que me ha marcado y es como si te arranca un pedazo de ti", dijo la también actriz en el programa mexicano Hoy (Televisa). "Algo que nunca superas, pasan los días, pasan los meses y sigo sintiendo ese vacío", añadió. Belinda y su abuela Credit: Instagram "Ha sido un año muy complicado, sí tengo cosas muy positivas y muy bonitas, pero también la pasamos muy mal, mi familia tuvo covid", dijo. Pero no solo Belinda parece estar extrañando mucho la presencia de Doña Juana, sino también el resto de la familia. En una ocasión Belinda Schull, la madre de la cantante, también dedicó un sentido mensaje a la fallecida. "Aún no me acostumbro a vivir sin ti... Hecho tanto de menos contarte mis cosas... Se hace muy difícil estar en Madrid y saber que no voy a verte ya... Es difícil olvidar tu mirada tan profunda y amorosa... Sé que nadie volverá a mirarme como tú... Sabes mamá... No podré olvidarte nunca porque estoy hecha de pedacitos de ti...", escribió en Instagram. "Ojalá pudiera volver el tiempo atrás y abrazarte una vez más... No tengo palabras para explicar el dolor que siente mi corazón al saber que ya no podré abrazarte, quererte y mimarte...", dijo Schull. Doña Juana falleció a los 88 años el 10 de febrero pasado. La publicista de Belinda, Danna Vázquez, confirmó a People en Español que la causa de la muerte fue un cáncer. "Belinda la amaba desmedidamente", dijo Vázquez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda contó en 2020 que su abuela tenía enfisema pulmonar debido a que había fumado toda su vida. "¡Abuelita, dime que estás conmigo, por favor, que no es real que te me fuiste! No puedo creerlo, no puedo...", escribió Belinda en sus redes luego de la triste noticia del fallecimiento de su abuela.

