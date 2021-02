Close

Murió la abuelita de Belinda Doña Juana Moreno falleció a los 88 años, su nieta está ya en España. "Belinda la amaba desmedidamente", dijo su publicista a People en Español. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Belinda se encuentra de luto tras la muerte de su querida abuela Juana Moreno, quien falleció la madrugada de este martes en España a los 88 años. La publicista de la artista, Danna Vázquez, confirmó a People en Español que doña Juana falleció a causa de un cáncer. "Belinda la amaba desmedidamente", afirmó. La artista ya está en España. A principios de semana, la madre de la cantante, Belinda Schüll, había expresado su preocupación por el estado de salud de su progenitora. "En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud, les pido una oración de sanidad por ella", escribió Schüll en una de sus historias de Instagram, en la que también compartió una imagen de dos pares de manos entrelazadas, que parece son las de Moreno y Schüll. Belinda sentía una conexión muy especial con su abuela y tenía muchas ganas de que su actual pareja, el cantante Christian Nodal, la conociera en persona. "Cuando [él] conozca a mi abuela (...) la van a pasar muy bien", contó la artista a People en Español en la entrevista para la portada de la edición de Diciembre/enero de la revista, que engalanó junto al cantante regional mexicano. "Tienen un humor muy parecido. Mi abuelita también es superlinda y ojalá podamos ir a visitarla en España". Image zoom Credit: Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En 2020, la intérprete de "Amor a primera vista" reveló que su nana, como le decía cariñosamente a su abuelita, tenía enfisema pulmonar debido a que había fumado toda su vida. Descanse en paz.

