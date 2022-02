Polémicas declaraciones amigo Belinda: "Las mujeres guapas cuestan mucho dinero" Gustavo Mata, firme candidato a ser el diseñador del vestido de novia de Belinda, soltó la sopa cuando le preguntaron acerca de la ruptura entre la cantante y Nodal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gustavo Mata, firme candidato a ser el diseñador del vestido de novia de Belinda, saltó a la palestra a defender a la princesa del pop tras la ruptura con Christian Nodal y soltó la sopa de todo lo que pensaba acerca de la situación de la expareja. "Las mujeres guapas cuestan dinero", dijo en defensa de su amiga en referencia a los comentarios que circulan acerca de los posibles motivos que terminaran con la relación de amor entre los famosos cantantes. Estas fueron sus polémicas declaraciones a los reporteros que se le acercaron buscando una reacción: "Si alguien quiere salir con ella, que le cueste, así es la cosa… Las mujeres guapas cuestan mucho dinero, es lo que debe ser. ¿Quieres con una mujer guapa? Te va a costar dinero. Y con cualquier mujer, tienen que consentirlas muchachos, pagarles todo. Eso de que la igualdad, no es cierto. "Éntrenle, páguenle, no sean codos", expresó. Ciertos comentarios de Nodal en redes, dieron paso a las dudas de si Belinda habría sido o no infiel: "Los caballeros tienen que quedarse callados siempre, muchachos, siempre en una relación", afirmó Gustavo Mata. "Creo que la mejor posición de un caballero es quedarse callado, pase lo que pase". Belinda Credit: Alexander Tamargo/WireImage via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Devolverá Belinda el anillo? Esto opina su talentoso amigo, quien no se guardó nada: "Lo dado, dado, muchachos. Lo caído, caído ya. Nada de qué regresar ni nada. No se regresan ni los carros, ni los relojes, es una tontería. Ni los anillos se regresan", recogió el medio La Opinión. Belinda Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior Mientras que Nodal arrasa con su nuevo tema "Ya no somos, ni seremos" y triunfa con todo vendido en sus conciertos, Belinda no se quedó atrás y publicó una demo con un nuevo tema cuyo título no ha pasado desapercibido: "Mentiras, cabr**n"

