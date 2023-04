Belinda habla de su mayor error en el amor: "Apuesto todo por la persona equivocada" Por primera vez, Belinda hace una reflexión sobre su vida sentimental; así, llegó a fuertes y reveladoras conclusiones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Belinda ha tenido diversas parejas sentimentales, cuyos rupturas no han sido en los mejores términos; de hecho, estuvo comprometida en matrimonio con Christian Nodal, pero en febrero de 2022, el cantante anunció el término de su idilio que vino acompañado de algunas polémicas. El tiempo ha pasado y el representante de regional mexicano ahora espera su primer bebé al lado de su novia Cazzu. Por su parte, Belinda está dedicada a sus proyectos profesionales y ahora hace una reflexión sobre sus errores en el amor y considera que ha cometido "miles, millones" de estupideces. "Tantas cosas ¿sabes qué? Vivo enamorada del amor, y siempre apuesto todo por la persona equivocada, eso es algo que ojalá que cambie, pero yo soy [entregada]", confesó al podcast español ¡Menudo Cuadro! "Lo doy todo, siempre doy mi cien por ciento, y cuando esa persona no está dando lo mismo, soy superaferrada". Para la famosa en el tema sentimental considera que es importante "entregarme al cien por ciento"; lo cual, no ha sido benéfico para ella porque ha sufrido muchas desilusiones. Tras el término de su último noviazgo, se le ha relacionado sentimentalmente con el hijo de una adinerada familia mexicana, pero la intérprete de "Amor a primera vista" no ha confirmado nada. Además de Christian Nodal, otros idilios que se le han atribuido a la actriz son con Giovani dos Santos, Criss Angel y Lupillo Rivera, por mencionar solo algunos. Belinda Belinda | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda ahora solo quiere enfocarse en sus compromisos profesionales y ha retomado sus presentaciones públicas, al tiempo que ha regresado a la actuación. De hecho, ahora se encuentra en España, donde grabó la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda habla de su mayor error en el amor: "Apuesto todo por la persona equivocada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.