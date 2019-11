¿Qué opina Belinda de que Lupillo hablara de su supuesto romance?

Tras varios meses de especulación sobre una relación sentimental entre Belinda y Lupillo Rivera, el cantante decidió confesar que sí había mantenido un breve romance con la intérprete de “Déjate llevar”. Ahora, la también actriz rompe el silencio y opina sobre la declaración que quien fuera su compañero en La Voz México.

“No, sé [si le decepcionó el comentario de Lupillo Rivera sobre el supuesto romance]. Siempre hay personas así”, advirtió Belinda al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). “Estoy feliz con mi trabajo, no tengo nada malo que decir de nadie; nada qué hablar”.

La cantante dejó claro que ese tipo de cosas no le quitan el sueño y solo se preocupa por lo positivo que le ofrece la vida. Aseguró que no le guarda rencor a Rivera por la indiscreción.

“Hay cosas tan padres pasando a mi alrededor que es en lo único que me puedo concentrar. Estoy super contenta; siempre estoy feliz con mi trabajo con mis cosas”, agregó. “No tengo rencor de nada”.

Belinda fue enfática al mencionar que no le interesa dar a conocer su vida privada ni estar en la polémica; Tampoco le gusta hacer comentarios sobre otras personas.

“No hablo de nadie nunca porque hablo por mí; hablo de mí, hablo de mi carrera. Siempre he sido una persona que me he concentrado”, expresó. “La verdad, no me gusta dar de qué hablar por eso no me gusta hablar de mi vida privada ni de mis cosas. Me gusta hablar de mi trabajo porque a eso me dedico. Entonces, que la gente hable y qué piensen lo que quieran. Yo estoy feliz, ganando como siempre”.