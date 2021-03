Belinda presume nuevo look de su amado Christian Nodal La parejita de enamorados, Belinda y Christian Nodal dejaron al descubierto el nuevo estilo de cabello del cantante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Actualmente, Belinda y Christian Nodal pasan un tiempo juntos en España, donde ambas figuras realizan compromisos profesionales. La primera está en las grabaciones de la serie Bienvenidos al Edén; mientras el segundo está realizando algunas colaboraciones musicales. Pese a sus apretadas agendas, esta pareja de tortolitos no pierden el tiempo para demostrarse su amor y dedicar tiempo para embellecerse. Así, la intérprete de "Amor a primera vista" presumió el nuevo look de su adorado novio. En la instantánea, que la actriz subió a una historia en su cuenta de Instagram, se ve a Christian Nodal con el pelo pintado ¡de verde! La cantante aprovechó para poner de un personaje de anime en la mencionada imagen. Pero eso no fue todo; los enamorados también dieron a conocer algunos momentos en la intimidad. En videos que subieron en sus historias, se les ve en una cama dándose arrumacos. La protagonista de la telenovela Amigos por siempre le pide que le cante una canción y Nodal la imita haciendo una vocecita femenina. La joven respondió imitándolo ahora a él. Belinda y Christian Nodal - DO NOT REUSE Image zoom Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, el intérprete de "Dime cómo quieres" mostró un momento muy romántico, donde ambos se dan cariñosos besos en los labios y en todo momento permanecen abrazados. Incluso, juegan con sus respectivas lenguas. "Te quería meter la lengua en la nariz", le dijo Belinda a su novio. Christian Nodal Image zoom Como se puede apreciar, Belinda y Christian Nodal no dudan en gritar el amor que se tienen a los cuatro vientos. ¿Será que ya suenan las campanas nupciales? Solo el tiempo podrá responder a esta interrogante.

Share options

Close Login

View image Belinda presume nuevo look de su amado Christian Nodal

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.