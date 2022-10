Belinda lanza mensaje por los tatuajes en su honor: "Aunque te los borres ahí van a estar" Parece que Belinda pretende demostrar que deja huella en quienes se han enamorado de ella y lanza lo que pareciera ser una fuerte indirecta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que las parejas sentimentales de Belinda suelen ponerse tatuajes en su honor, baste recordar a Criss Angel, Lupillo Rivera y quien fuera su prometido Christian Nodal. Por supuesto, cuando el romance termina todos buscan la manera de tapar el recuerdo; así, suelen poner un nuevo grabado sobre aquel que les recuerda a quien fuera su novia. Ahora, la intérprete de "Amor a primera vista" envió un mensaje que parece tener dedicatoria a todos sus exs. Todo comenzó cuando la cantante ofreció una presentación en México y quiso convivir con sus fanáticos. Así, tomó un plumón y, a uno de sus seguidores de nombre Alberto, le hizo un dibujo con un plumón. "Alberto ¡estás tatuado por siempre!", expresó Belinda ante todos los espectadores que la acompañaban en dicho concierto. El momento quedó plasmado en un video que se dio a conocer en TikTok. "Aunque te los borres ahí van a estar ¡eh!". Acto seguido, la protagonista de la telenovela "Cómplices al rescate" pronunció la oración que han hecho en su honor. "Santa Belinda de los amores,patrona de los enculados [personas enamoradas en extremo], reina de amarres, viva el sapito encantado, Te pido que me hagas el milagro, para que se enamoren de mí y que lo lleven tatuado, ¡amén!", mencionó ante el jubilo de los asistentes. Belinda Credit: Belinda SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer esta mención tiene dedicatoria a los famosos mencionados, quienes no dudaron en demostrarle su amor a Belinda con un tatuaje y cuando el idilio concluyó, todos buscaron la manera de borrar esa marca en las diversas partes del cuerpo que cada uno eligió. Solo el tiempo dirá si el nuevo amor de la actriz hace lo mismo o aprendió de lo ocurrido.

