Belinda iba a ser la heredera en el testamento de Christian Nodal: ¿qué pasará ahora? Muchos se están preguntando qué sucederá con los planes del testamento en el que Christian Nodal iba a incluir a su ahora exnovia Belinda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Muchos eran los planes que Christian Nadal tenía con la que creía que iba a ser su futura esposa. Ahora que recién comunicó su separación de Belinda, muchos se están preguntando qué sucederá con el anillo de compromiso que le había regalado, e incluso con los planes del testamento en el que el cantante de música regional mexicana iba a incluir a su ex novia. Y es que Nodal estaba valorando la idea de que si finalmente se casaba con Belinda, esta iba a ser la heredera de sus bienes en su ausencia. "Todavía no tengo un testamento, porque realmente no tengo qué dejarle a un hijo o a alguien más, no tengo todavía esa responsabilidad, pero claro que lo voy a hacer", declaró en una entrevista en diciembre en Ventaneando, la cual el show ha destapado ahora que la expareja está en boca de todos. Belinda y Christian Nodal Credit: Mezcalent.com (2) "Cuando considere que esté en una etapa más grande, que mi carrera esté más concluida, claro que lo voy a hacer", sostuvo. Cuando al cantante le preguntaron si en ese testamento incluiría a Belinda, este respondió: "Claro, si es mi esposa y la mamá de mis hijos, claro que sí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Christian Nodal y Belinda Christian Nodal y Belinda | Credit: IG/Christian Nodal y Belinda En mayo del pasado año, Nodal le pidió la mano a la joven. "Damas y caballeros… Belinda Peregrin Schull me acaba de hacer el hombre más afortunado del mundo", dijo el cantante. En esa ocasión le regaló un anillo que, según su la joyería que lo diseñó, tiene un diamante de 12 ct, corte esmeralda, valorado en más de $3 millones. Ante las preguntas de qué sucederá con el costoso anillo, muchas personas, entre ellas Galilea Montijo, aconsejaron a Belinda no devolver la prenda. "Mis amores, yo siempre les he dicho, los anillos no se regresan… por eso pidan, pidan, porque las piedras se quedan, los hombres se van, las piedras siempre se tienen que quedar", dijo la conductora en su programa Hoy.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Belinda iba a ser la heredera en el testamento de Christian Nodal: ¿qué pasará ahora?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.