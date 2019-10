Belinda hace sorprendente anuncio sobre su carrera y cumple uno de sus grandes sueños La cantante mexicana enfrenta uno de los retos más importantes de su carrera. A partir de enero se convertirá en la voz femenina del exitoso musical de Mecano 'Hoy no me puedo levantar'. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aunque suene manido y repetitivo, el que lucha de corazón por sus sueños los cumple. Una teoría que Belinda acaba de vivir en primera persona con la nueva aventura profesional que acaba de llamar a su puerta. La cantante ha anunciado en sus redes la gran noticia: será la nueva voz del exitoso musical Hoy no me puedo levantar. Se meterá en la piel de María, su principal protagonista, dando fuerza a las canciones del mítico grupo musical español Mecano. A través de un video en Instagram interpretando el emblemático tema “Me cuesta tanto olvidarte” ha compartido esta gran noticia para sus fans sobre su carrera. “Uno de mis más grandes sueños siempre fue hacer teatro musical, por primera vez estoy coproduciendo y protagonizando esta obra de arte llamada Hoy no me puedo levantar, poder interpretar las canciones de Mecano en una nueva súper producción de la mejor calidad y con un gran equipo es algo maravilloso”, ha escrito emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de cantar, tal y como ella misma lo ha expresado, se convertirá en productora. Estará sobre el escenario durante 60 funciones este 2020, desde el 31 de enero al 4 de abril en el Centro Cultura Teatro 2 de México. Ella es la tercera voz en interpretar a María. Ya anteriormente lo hicieron otras dos artistas como María León y Danna Paola. La cantante de 30 años aprovecha estos últimos días más relajados antes de meterse de lleno en los ensayos del musical que le requerirán tiempo y mucha disciplina para tener su voz en plena forma cada función. Sólo nos queda felicitarle por esta gran oportunidad y desearle lo mejor en esta grandiosa ilusión profesional. ¡Enhorabuena Belinda! Advertisement EDIT POST

