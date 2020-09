¡Este es el carísimo regalo que Belinda hizo a Christian Nodal! La pareja compartió en sus redes el simbólico y romántico momento en el que el novio recibe una lujosa joya por parte de la cantante. ¡Y todo en una íntima ceremonia! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cosa se está poniendo buena entre Belinda y Christian Nodal. Jamás habíamos visto a la cantante tan enamorada y, sobre todo, exponerlo sin miedo y de una forma tan bonita en las redes sociales. Está feliz y no quiere ni puede esconderlo. La pareja compartió con su público virtual un momento inolvidable para ambos. Como prueba de amor y entrega, la artista hizo a su novio un lujosísimo regalo que él mostró orgulloso en sus historias de Instagram. Se trata de una pulsera de brillantitos de la prestigiosa marca Tous con un mensaje cifrado donde el amor eterno es el gran protagonista. Las imágenes han desbordado las redes por el alto nivel de ternura y romanticismo. La encargada de que esta velada fuera mágica fue Belinda. Ella organizó este encuentro a espaldas de su amado al que sorprendió gratamente. Una noche solo para ellos donde, además de este impresionante regalo, hubo muchos besos, bailes y canciones románticas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los tortolitos acaban de terminar las grabaciones del programa La Voz Azteca, el show al que siempre estarán enormemente agradecidos por unirles. Ambos viven en una auténtica luna de miel y el amor se les sale por los poros de la piel. ¡Nos alegramos infinitamente y deseamos que sigan celebrándolo con tanta ilusión!

