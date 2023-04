Belinda derrite a las redes hablando con acento español: "¿Qué quieres que te diga?" Con voz sensual la cantante hizo gala de su mejor acento ibérico durante la visita a un popular programa de televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir belinda Credit: Medios y Media/Getty Images Nació en Madrid, España, pero fue en México donde encontró su vocación y carrera. Por eso no es de extrañar que Belinda sepa navegar perfectamente sus dos herencias culturales cuando se le presente la oportunidad, o el reto. Así lo dejó claro la exnovia de Christia Nodal al visitar el popular programa televisivo El Hormiguero de la cadena Antena 3, en España. Al ser interrogada por Pablo Motos, el popular conductor del show, se le preguntó sobre su audición para la serie española Cristo Rey, que finalmente cayó en manos de Belén Cuesta. El conductor se preguntó si sería por el acento mexicano de Beli. "Pues no sé, ¿Qué quieres que diga Pablo? ¿Quieres que te hable de mis películas? He hecho como 15 o 16", contestó la estrella pop con tono sensual y su mejor acento castizo, mostrando además su lado ligero y bromista. "En realidad son como 36 pero... ¿tienes un pitillo, un cigarrito?" "¡Me encanta! Lo haces muy bien, lo haces perfecto", exclamó el conductor embelesado con la bella artista. Luego Belinda retó a Motos a hacer su mejor acento mexicano. Pero el conductor no pasó la prueba: Tras bambalinas, Pablo Motos y Belinda lo pasaron súper divertido también mostrando buenísima química y sus dotes para el baile: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Belinda se encuentra en el ojo del huracán ante el anuncio que recién hizo su exnovio confirmando que espera su primer hijo con la cantante argentina Cazzu. Belinda y Nodal encabezaron un tórrido romance que los llevó a ocupar la portada de People en Español como la Pareja del Año, en diciembre del 2020. "Siempre he sido como muy cerrada con mi corazón", expresó en aquel entonces la artista para hablar como nunca antes de su amado. "Siempre lo tengo en una caja con llave y, pues, nunca nadie había tenido [acceso a él]. Por primera vez en mi vida lo estoy entregando".

