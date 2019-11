Belinda habla sinceramente del amor después de todo lo que se ha dicho de su vida sentimental En medio de la presentación de su nueva colección de ropa de invierno, Boho Soul, la cantante mexicana contó cómo se encuentra sentimentalmente. "Mejor solita". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las mujeres del momento. Trajadora y entregada a todo lo que hace, Belinda ha vuelto a sorprender con su nueva y espectacular colección de ropa de invierno, Boho Soul, que acaba de presentar con toda la ilusión. Un sentimiento que pone en todo lo que hace, profesional y personalmente. En esa presentación especial que hizo a Quique Usales, además de hablar de esta línea llena de colores y de lo más bohemia, también habló del estado de su corazón. “Estoy soltera, muy contenta y rodeada de amigos”, dijo con risa tímida a su encantador entrevistador. Su agenda está llena de compromisos que le impiden entregarse al cien por cien a una relación y así lo expresó sincera. “Amor de pareja en este momento no, no tengo tiempo para un hombre ideal ahorita. Todavía no ha aparecido”. Y añadió al segmento de Despierta América. “Creo que no me va a seguir el ritmo, mejor solita”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo sentimos por los candidatos, pero parece que esta emprendedora de 30 años tiene otras prioridades en estos momentos. Entre ellas, protagonizar un caramelo para cualquier artista. Belinda es la nueva voz del musical Hoy No Me Puedo Levantar, en México, que también coproduce y donde interpreta los grandes éxitos de Mecano. No es de extrañar que con estas ganas de comerse el mundo Lupillo Rivera le declarase su gran amor. El cantante lo gritó a los cuatro vientos hace unas semanas pero la cosa no ha llegado a más y Belinda prefiere encaminar su futuro en otra dirección. Advertisement EDIT POST

