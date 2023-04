Belinda habla públicamente del embarazo de Christian Nodal y su novia Cazzu Tras darse a conocer que Christian Nodal debutará como padre, su expareja sentimental, Belinda, habló por primera vez al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana pasada, Cazzu y Christian Nodal dieron a conocer que estaban esperando a su primer bebé; de hecho, viven juntos en Argentina, tierra de la compositora. Ambos cantantes aprovecharon sus respectivos conciertos para revelar este acontecimiento tan importante es sus vidas. Por su parte, Belinda, quien estuvo comprometida en matrimonio con el representante de regional mexicano, había guardado silencio sobre esta situaciones hasta ahora. "Un bebé es una gran bendición", mencionó al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). La protagonista de la telenovela Cómplices al rescate fue tajante y pidió que dejen de cuestionarla sobre su expareja sentimental; dejó claro que no le agrada y que es un asunto que ya quedó en su pasado. Pese a todo, la famosa solo tiene buenos deseos para la pareja. "Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo", advirtió. "Un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor". Nodal, Cazzu y Belinda Credit: Mezcalent.com; Juan Naharro Gimenez/Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, Belinda está en España, realizando la promoción de la segunda temporada de la serie Bienvenidos a Edén donde participa. Además, ha retomado sus presentaciones personales y públicas ofreciendo conciertos en diversos lugares de México; así, quiere cerrar definitivamente el episodio romántico que vivió con el intérprete del tema "De los besos que te di" y dedicarse a su carrera profesional. Por su parte, Christian Nodal y Cazzu están celebrando por todo lo alto que serán papás.

