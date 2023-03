Belinda habla por primera vez de Cazzu, la actual novia de su ex Christian Nodal Luego de mantenerse discreta sobre la nueva relación sentimental de su ex Christian Nodal, Belinda rompe el silencio y habla por primera vez sobre Cazzu ¿qué dijo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental que mantuvieron Belinda y Christian Nodal fue de conocimiento público; incluso, la pareja tenia planes de llegar al altar. Sin embargo, en febrero de 2022, el cantante anunció que terminaba el romance y compromiso con la actriz. Tras algunos escándalos desatados alrededor de estos famosos, las aguas se calmaron. Poco después, el intérprete del tema "De los besos que te di" comenzó un noviazgo con Cazzu. Esta relación va viento en popa; incluso, se ha rumorado que esperan a su primer hijo. Cuando la cantante argentina fue cuestionada sobre el trabajo de la ex de su novio, solo tuvo palabras amables hacia ella y la llenó de elogios. Ahora, tocó el turno a la protagonista de la telenovela Cómplices al rescate de ser cuestionada sobre la pareja sentimental de quien podría haberse convertido en su esposo. "Cazzu me encanta, es una súper artista. La admiro mucho y me encanta su trabajo", mencionó Belinda a los medios de comunicación. "Está hermosa". Belinda, Christian Nodal, Cazzu Belinda, Christian Nodal, Cazzu | Credit: Manny Hernandez/Wireimage; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto al ataque que recibió de sus fanáticos en el escenario durante uno de sus conciertos, la intérprete de "Amor a primera vista" salió en defensa del joven y aseguró que no fue nada para lamentar. "No creo que lo haya hecho con mala intención, claro que no. Pero sí, sí estuvo fuerte. Considero a mis fans y ellos saben que los amo muchísimo", comentó. "Estoy muy bien, me dolía un poco la espalda pero estoy bien", agregó. "Tampoco de doctor, solo un pequeño dolor de espalda". Belinda quiere dejar atrás cualquier polémica y solo enfocarse a su trabajo profesional; tampoco está interesada en tocar ningún tema relacionado con su vida privada o sentimental.

