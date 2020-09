Belinda, feliz como nunca junto a Christian Nodal: "Estoy como una niña de quince años" La intérprete de Amor a Primera Vista también admitió cuánto admira al cantante y... ¡lo que ella haría si un bebé llegara a su vida! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El romance entre Belinda y Nodal ha sido sin duda el amor más sonado de este verano 2020. Pese a que muchos no terminan de tomárselo en serio y aseguran que todo es un movimiento de ambos para darse más publicidad, la pareja sigue adelante con su relación y se ven radiantes en todas sus apariciones. Image zoom Instagram / La Voz Después de confirmar que estaban juntos, dedicarse mensajes románticos en redes y compartir algún que otro video candente, Belinda acaba de comentar en una reciente entrevista que está tan feliz con Nodal que se siente “como una niña de quince años”. Image zoom Sucedió durante la retransmisión de Sin Rollo, de la cadena de televisión Univisión, en Despierta América. Ahí la intérprete de Amor a Primera Vista confesó, paradójicamente, que ella no cree en absoluto en los amores a primera vista: “Creo que te vas enamorando de la persona, conociéndola con sus virtudes y sus defectos, enamorándote del día a día, de la convivencia, de la plática, creo que el amor se va dando poco a poco. Te puede gustar alguien mucho, pero el amor es un trabajo de todos los días”, aseguró la bella cantante. Image zoom Instagram/Belinda “Estoy feliz, estoy muy contenta, disfrutando de un momento muy feliz en mi vida, como una niña de quince años, emocionada, muy alegre muy ilusionada y viviendo algo muy bonito, entonces sí, estoy feliz y disfrutando mucho”, afirmó la novia de Christian Nodal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mezcalent “Espero que podamos hacer más proyectos juntos. Lo admiro mucho, lo respeto, es demasiado talentoso y yo siempre lo voy a apoyar incondicionalmente”, dijo la enamorada. Envuelta en rumores de un posible embarazo, Belinda se refirió así acerca de la posibilidad de formar una familia en un futuro: “Si es que llego a tener hijos, me gustaría estar al cien por ciento con ellos. Quiero tener hijos que me vean, que estén conmigo, que sienten que soy una mamá cercana, no me gustaría estar de gira y mis hijos ahí, solos. Jamás podría permitirme eso, así que sí, dejaría de trabajar un tiempo”, reveló.

