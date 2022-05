Belinda extraña más los tamales oaxaqueños que a Nodal: ¡así imitó la voz de los vendedores¡ Entre los muchos recuerdos de México que se llevó Belinda a España parece que se encuentra la voz de los vendedores de tamales oaxaqueños que se pasean por las calles de la capital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Belinda Belinda | Credit: Belinda/Instagram Entre los muchos recuerdos de México que Belinda se llevó a España parece estar la voz de los vendedores de tamales oaxaqueños que se pasean vendiendo con esa voz peculiar que ya es parte de la tradición mexicana. Tanto es así, que cuando a la artista le preguntaron qué era lo que más extrañaba del país azteca, no incluyó a su ex Christian Nodal. Fue durante un encuentro con la prensa en la alfombra roja de los premios Platino que se llevaron a cabo en Madrid donde la cantante respondió a la pregunta de qué era lo que más extrañaba de México. Belinda Credit: IG Belinda "Lo que más extraño estando aquí en España es esa voz por las mañanas que es "¡Tamales oaxaqueños, tamales calientitos!", dijo, imitando la voz de los tamaleros que venden sus productos a todas horas. "¡Ay! Quiero oír esa voz, la extraño, no saben cómo lo extraño, esa parte tan maravillosa que solo México tiene, pero como quiero unos tamales oaxaqueños", añadió la joven. El audio de Belinda imitando a los tamaleros se ha viralizado en las redes, y los internautas han dejado comentarios de todo tipo. "Humilde mi Beli"; "qué linda!!! En España nadie te va a dar lo que te dieron en México"; "tan linda eres 😍😍", le dijeron. Tras la ruptura de su relación con Nodal, Belinda abandonó México para asentarse en su natal España y dedicarse a sus labores profesionales. No obstante, nunca ha dejado de decir cuánto extraña México y lo que significa para ella ese país. Belinda Belinda | Credit: Belinda/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo", afirmó. "Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana", dijo.

