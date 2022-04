"Estoy entre dos amores": Belinda abre su corazón y explica por qué está en España Belinda ha confesado que su corazón está dividido en dos y reveló el principal motivo por el que se encuentra en Europa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Belinda no ha sido difícil marcharse de México. Desde que se hiciera pública la ruptura de su relación con Christian Nodal, esta optó por irse a vivir a España y alejarse un poco de su vida pasada, así como dedicarse de a lleno a su profesión. Ahora que la actriz está instalada en su país de nacimiento, ha confesado que su corazón está dividido en dos y reveló el principal motivo por el que se encuentra en Europa. ¿De qué se trata? "Estoy entre dos amores (México y España), además es por temas laborales y qué padre que pueda trabajar en otros lados. Creo que es algo bonito, son proyectos increíbles que me enamoraron, así que estoy aprovechando por temas laborales y España es muy bonito también y obviamente extraño México", dijo en entrevista para Venga la alegría. Belinda Credit: IG Belinda "Tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo", sostuvo. La cantante afirmó que se encuentra muy enfocada en su carrera, más allá de que muchos puedan pensar de que se la pasa sufriendo por Nodal. "Nada, tergiversan, siempre hacen dramas donde no los hay. Yo estoy muy feliz de verdad y amo México y eso es importantísimo para mí. Que yo diga que soy española pues es de nacimiento, también soy mexicana", dijo. "Estoy superconcentrada en este momento en mi trabajo creo que me hacía falta en lo que más me apasiona que es mi trabajo, mi carrera, ahora estoy retomando mi carrera como actriz [...] así que eso me emociona. Estoy trabajando con gente talentosa y en este momento es mi mayor amor", indicó. Belinda Belinda | Credit: Belinda/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien ya se sabía, recientemente Belinda reconoció que se había instalado en España. "Me voy a instalar aquí a vivir, que estoy superemocionada porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española además; nací en Madrid, y el poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera en algún momento de su vida, y yo me siento ahora como que regreso a casa también", dijo a la radio española Mega Star FM. También confesó que se había alejado de todo, incluso de las redes sociales, como un proceso de desintoxicación. "Llevo dos meses sin redes. No tengo por ahora Instagram ni nada. Cuando quiero subir algo o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo. Me las quité por algún tiempo por salud mental", reconoció.

