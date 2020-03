Belinda estalla contra quienes usan las redes sociales para divertirse por el coronavirus Belinda pide que se tome con mayor seriedad la crisis ocasionado por la pandemia del coronavirus. Pide dejar de hacer bromas al respecto y seguir las normas de seguridad. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La contingencia a causa del COVID-19 ha llevado a una reclusión obligatoria para evitar propagar el virus. Por ello, algunos famosos aprovechan su tiempo en casa para mostrar nuevos pasos de baile, recetas de cocina, rutinas de ejercicios, etc. También, los memes y videos de broma al respecto inundan internet. Estas acciones parecen no ser del agrado de Belinda, quien estalló contra todos aquellos que utilizan las redes sociales dichos fines. RELACIONADO: Belinda espera ansiosa el beso de ¡una mujer! Image zoom “Me preocupa lo que veo en redes sociales”, advirtió Belinda en un video que dio a conocer. “Me parece que no es momento de estar todo el día pensado en ejercicio; todo el día mostrando nuestras rutinas o comidas, recetas o bailes de Tik Tok. O bromas del coronavirus. Todos los memes y las bromas que hay, y la gente se ríe, y gente lo sube en redes sociales. Me parece que no estamos siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo”. La intérprete de “Dopamina” menciona que esto debe tomarse con la seriedad que representa porque su familia en España está sufriendo las consecuencias de esta situación y está preocupada porque uno de sus tíos, de la tercera de edad, podría estar contagiado con COVID-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “No es una broma esto; se están muriendo miles y miles de personas en el mundo diario, y nosotros estamos subiendo cosas de risa y de bromas y de juegos”, agregó. “Todos los días la situación en Madrid, en España en general, es cada vez peor. Hay miles de muertos. Y mi abuelita tiene 87 años, tiene enfisema pulmonar, entre otras enfermedades obviamente por la edad”. Belinda asegura que está pensando en cómo ayudar a los demás cuando se acabe esta pandemia y pide hacer “consciencia real de lo que está pasando en el mundo entero”. “No sabemos cuándo se va a acabar porque estoy segura que en un mes no se va a acabar”, enfatizó. “Que nos amemos y nos respetemos”. Advertisement

