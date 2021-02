Close

Belinda se muda a España ¿deja a Christian Nodal? Desde hace unos días, Belinda ya se encuentra en su país natal ¿por qué? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como parte de un nuevo proyecto laboral, Belinda ha tenido que mudarse a España. Se trata de su debut en una serie para Netflix, titulada Bienvenidos a Edén, donde, además, la actriz trabajará por primera vez en su tierra natal. Fue la intérprete de "En el amor hay que perdonar" la encargada de dar la noticia; incluso, aprovechó para hacer un homenaje a su abuela Juana Moreno, quien falleció hace unos días. "Estoy muy emocionada de compartir este nuevo proyecto, tenia muchas ganas de trabajar en España por muchas razones", escribió Belinda en su cuenta de Instagram. "Esto te lo dedico a ti abuelita". Acaso ¿esto significa el término de su romance con Christian Nodal? En absoluto, el novio de la cantante le dio su apoyo incondicional y no dudó en mostrarle la admiración y cariño que le tiene. De hecho, ya vaticinó que será su programa preferido. "Felicidades mi amor [Belinda] estoy muy orgulloso, te mereces todo lo grande que está llegando a tu vida porque eres lo más bello y chingón [maravilloso] que existe. ¡Bien merecido! Ya me muero por estar acostaditos viendo mi serie favorita", escribió Nodal en la misma red social. Image zoom Credit: Foto por Alex Córdova para People en Español SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Belinda Schüll, madre de la cantante, también hizo evidente la emoción que le embarga porque su hija trabaje en dicho país. "Todos estos años de mucho esfuerzo y trabajo dieron su fruto", mencionó Schüll en la misma red. "Hoy estás cumpliendo uno de tus más grandes sueños con un ángel que te cuida y apoya desde el cielo, tu abuelita Nana, y conmigo que siempre estoy a tu lado. Te amo". Belinda forma parte de elenco estelar de Bienvenidos a Edén, que ya arrancó filmaciones y donde compartirá créditos con Amaia Salamanca, Lola Rodríguez, Berta Vázquez y Sergio Momo, entre otros. La historia, creada y escrita por Joaquín Górriz y Guillermo López, tendrá ocho episodios. La dirección corre a cargo de Daniel Benmayor; será grabada en diversas ciudades españolas como Barcelona y Lanzarote.

