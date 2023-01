Belinda enciende las redes con look de Año Nuevo Para cerrar el año 2022 e iniciar con nuevos bríos en 2023, Belinda dio a conocer cómo lució y volvió locos a sus fanáticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para Belinda el año 2022 tuvo momentos agridulces debido a que inició el año con el término de su relación sentimental con Christian Nodal; lo cual, también concluyó el fin de su compromiso matrimonial. Pese a ello, realizó el primer proyecto como actriz en su natal España al formar parte del elenco estelar de la serie Bienvenidos a Eden, cuyo éxito le aseguró una segunda temporada. Ahora, la también cantante quiere dejar todo atrás y usó un provocador atuendo para iniciar este 2023 que ha causado expectación. Así, la intérprete de "Amor a primera vista" lució un entallado vestido minivestido en tono blanco, con un pronunciado escote y mangas largas. Además, portó unos zapatos de tacón a juego. Está posando en lo que parece ser una casa de campo. "Últimas del 2022", escribió la actriz para referirse a las mencionada imágenes que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Belinda Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas reaccionaron a la última publicación de la famosa con diversos mensajes en alusión a su belleza. "Si hubiese una lista de las mujeres más bellas del mundo Belinda sin duda estaría en ella"; "Es que como se puede ser tan bella en este mundo; ya es un abuso. Deja un chiqui para nosotras las olvidadas"; "No manches; ya quiera yo ese cuerpo y esa cara de muñeca. ¡¡Muy guapa Beli!!"; "¡¡¡Ay Dios mío, está mujer me vuelve loco!!! Se te pasó la mano con Belinda", y "Beli, yo no sé cómo le haces pero siempre te ves más y más hermosa", fueron algunos comentarios. Belinda ha declarado que por el momento solo está interesada en su carrera profesional y, si bien, se le ha relacionado sentimentalmente con alguno que otro caballero, continúa soltera. Quizá en un futuro dé alguna sorpresa en el plano romántico.

