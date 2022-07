¡Belinda disfruta de sus vacaciones en compañía de un famoso actor de Hollywood! La cantante no esconde su felicidad y desde tierras italianas sorprendió a todos al publicar estas imágenes junto un oscarizado (y sexy) actor. ¿Love is in the air? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que empezó como un año no precisamente bueno para Belinda, se está transformando en, lo que podría definirse, como uno de los más emocionantes de su vida. Desde su ruptura con Christian Nodal, la artista no ha parado de trabajar, viajar y divertirse. Desde Cerdeña, la cantante mexicana compartió con su público unas paradisíacas imágenes del lugar donde está pasando estos días. En el mar y en la mejor compañía, así se dejó ver la protagonista de Bienvenidos a Edén. Pero no de una cualquiera, sino la de alguien muy reconocido en Hollywood, ganador de un Óscar y uno de los actores más respetados y cotizados del mercado. Risas, bromas y mucha conexión, así interactuaron ambos artistas sin esconderse de nada. Belinda Belinda | Credit: IG/Belinda Además de lucir bikinazo y cuerpo de auténtica sirena, Belinda también se mostró inmensamente feliz y encantada de la vida en esta compañía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se trata del actor Jared Leto, de 50 años, protagonista de cintas tan reconocidas como Alexander, Mr Nobody o Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, entre otras. Era la propia Belinda quien a través de sus redes daba a conocer con quién estaba y lo bien que se lo estaba pasando con su amigo. "Verano 22, irrepetible", escribió entusiasmada. Por su parte, el actor también compartió unas imágenes del espectacular rincón italiano donde estuvo, pero sin dar detalle de quién le acompañaba. Aunque las imágenes muestran nada más que a dos buenos amigos pasándoselo en grande, es inevitable que entre sus seguidores surja la duda de si habrá algo más que una bonita amistad. He ahí la cuestión...

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Belinda disfruta de sus vacaciones en compañía de un famoso actor de Hollywood!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.