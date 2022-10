Belinda se declara la "reina de los amarres" y le llueven críticas Belinda aseguró en un concierto que era "la reina del amarre", pero esto no cayó en gracia a muchas personas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ahora que parece haber superado sus amores pasados, Belinda se ha permitido bromear sobre su historia sentimental. En una de sus últimas presentaciones en México, la cantante aseguró que era "la reina del amarre", algo que no cayó en gracia a todo el mundo. El pasado martes 11 de octubre la joven se presentó en el Auditorio Benito Juárez de Jalisco, y en medio del gran espectáculo que ofreció a su público hizo una inesperada declaración. "Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagro para que se enamoren de mí y que mi nombre lo lleven tatuado. Amén", decía un video proyectado en el espectáculo. Enseguida todos los presentes comenzaron a reír y a aplaudir, pero luego del concierto muchos fueron los memes que bromearon con la frase de Belinda, que se ha vuelto viral en Internet. Belinda Belinda | Credit: Medios y Media/Getty Images Algunos pensaron que esta frase iba dirigida a su ex Christian Nodal, con quien terminó hace más de un año, o incluso a Lupillo, otro de sus amores pasados. Pero la que no se pudo quedar callada ante la frase fue la cubana Niurka Marcos. "Belinda tiene mucho que aprender. Está muy verdecita. Comete muchas pendej****, una detrás de la otra", dijo la vedette a la prensa mexicana. "Todavía Belinda tiene mucho que aprender, sobre todo que no hubiera dicho eso porque es una pende**, mami, acabas de decir una mam*** y de esas palabras que al rato pueden ser en tu contra", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los periodistas quisieron saber si es que acaso los amarres funcionan y Niurka, casi como una experta, respondió rotundamente que sí. "Funcionan cuando están bien hechos, correctamente, pero también como todo en esta vida trae sus consecuencias y su precio a pagar. Yo no amarro a ningún hombre, porque luego cuando me lo quiero quitar me cuesta mucho trabajo y como no quiero que nadie se tatúe nada de mí en su cuerpo, pues tampoco".

