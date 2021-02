Close

"No sé cómo superar esta tristeza, este vacío": Belinda rompe el silencio, destrozada tras perder a su abuela Rota ante la desgracia, la cantante decidió compartir su dolor a corazón abierto. Éstas fueron sus palabras. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hoy es un día infinitamente triste para la cantante Belinda. Su abuelita, Juana Moreno, a quien se encontraba estrechamente unida y con quien tenía una fabulosa relación, ha fallecido a los 88 años debido a un enfisema pulmonar, dejando un enorme vació en el corazón de su nieta. Recientemente, la mamá de la cantante, Belinda Schüll había pedido que sus seguidores oraran por ella desde sus historias de Instagram: "En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud". La noticia de su partida impactó a su nieta de forma desmedida y estas fueron sus primeras declaraciones ante tan tremenda pérdida: "Siento el dolor más grande. Acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, ¡mi todo! ¡Abuelita, te amo! Te amo con locura y siempre estarás en mi corazón y en mi mente", prometió. "No sé cómo superar esto. No sé cómo superar esta tristeza, este vacío", escribió desconsolada, antes de hacer una petición a sus seguidores. Image zoom Credit: Instagram "Por favor, mándenme fotos y videos con ella. ¡Quiero verla y sentirla! El peor año de mi vida este 2021. ¡Ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe todo esto! ¡No aguanto más!", dijo con un grito desesperado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram Después compartió algunas de las fotos del recuerdo propias, además de algunas de las que sus fans le fueron enviando, tal y como pidió. "Siempre tan divertida, tan especial, mi vida entera… ¡Por favor, dime que no te fuiste!", escribió sobre una de ellas. "Quiero pensar que estoy soñando, que no es real, que esto no está pasándome. ¡Por favor, abuelita!", repitió, incrédula ante el dolor. Un abrazo y el más sentido pésame para Belinda y todos sus familiares. Descanse en paz.

